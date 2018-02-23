Статьи

Бесплатные утилиты для разметки HDD и SSD

Просмотрев несколько программ оставил в итоге две. Обе примерно равны по функциям. Одна с русским языком (Aomei), а другая (Paragon) дает более подробную информацию по разделам и накопителям. Обе программы бесплатные и не имеют ограничений на работу с дисками. Отличие от полных версий – недоступный некоторые специфические функции. Так что можете смело качать любую. Кто дружит с английским – для них Paragon, кто не дружит Aomei PA.

Aomei Partition Assistant Standart Edition RUS (сайт разработчика)
версия x32 / x64 – скачать

 

AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0

——————————————————————————————–

 

Paragon Partition Manager™ 14 Free (сайт разработчика)

 

версия x32скачать / x64скачать

 

paragon-partition-manager-14-free

 

 

 

Поделиться через:

4 Comments

  2. Алексей

    Видео очень полезное, но как быть если беды в начале и конце диска? Диск 500 гБ, в начале 120 гБ беды, немного в конце. На диске куча информации. И вот вопрос. Что будет с данными если отсечь начало и конец диска?

    Reply
    1. Эдуард

      сначала скопировать с диска все что копируется, а потом “издеваться” над “донором”

      Reply
  3. Станислав

    Брат благодарю!!!)))))))) И за адекватное разборчивое видео как пользоваться так-же!!!

    Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × три =