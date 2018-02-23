Бесплатные утилиты для разметки HDD и SSD

Просмотрев несколько программ оставил в итоге две. Обе примерно равны по функциям. Одна с русским языком (Aomei), а другая (Paragon) дает более подробную информацию по разделам и накопителям. Обе программы бесплатные и не имеют ограничений на работу с дисками. Отличие от полных версий – недоступный некоторые специфические функции. Так что можете смело качать любую. Кто дружит с английским – для них Paragon, кто не дружит Aomei PA.

Aomei Partition Assistant Standart Edition RUS (сайт разработчика)

скачать версия x32 / x64 –

——————————————————————————————–

Paragon Partition Manager™ 14 Free ( сайт разработчика