Бесплатные утилиты для разметки HDD и SSD

Просмотрев несколько программ оставил в итоге две. Обе примерно равны по функциям. Одна с русским языком (Aomei), а другая (Paragon) дает более подробную информацию по разделам и накопителям. Обе программы бесплатные и не имеют ограничений на работу с дисками. Отличие от полных версий – недоступный некоторые специфические функции. Так что можете смело качать любую. Кто дружит с английским – для них Paragon, кто не дружит Aomei PA.
Aomei Partition Assistant Standart Edition RUS (сайт разработчика)
версия x32 / x64 – скачать
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Paragon Partition Manager™ 14 Free (сайт разработчика)
версия x32 – скачать / x64 – скачать
GParted? Не, не слышал.
Видео очень полезное, но как быть если беды в начале и конце диска? Диск 500 гБ, в начале 120 гБ беды, немного в конце. На диске куча информации. И вот вопрос. Что будет с данными если отсечь начало и конец диска?
сначала скопировать с диска все что копируется, а потом “издеваться” над “донором”
Брат благодарю!!!)))))))) И за адекватное разборчивое видео как пользоваться так-же!!!